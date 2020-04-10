Горячая линия Минздрава принимает обращения по поводу отказов в тестировании на коронавирус
В Минздраве работает горячая линия, где принимают все обращения по поводу отказов в тестировании на COVID-19.
Источник: выступление Ляшко в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает ZN.ua
Прямая речь: "У нас работает горячая линия в Минздраве, которая принимает все обращения по поводу отказов в тестировании. 7 апреля таких обращений на линию МЗ было 42, 8 апреля - 11 Все эти обращения обрабатываются, мы создали отдельную команду, которая звонит напрямую заявителю, а также главному врачу или семейному врачу, который мог отказать, и непосредственно руководителю департамента здравоохранения. Каждый конкретный случай сейчас подробно рассматривается, и мы принимаем определенные управленческие решения".
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Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случаев COVID-19.
- В мире с 1 596 253 случая заболевания 355 394 лица выздоровели и 95386 умерло от осложнений, вызванных болезнью.