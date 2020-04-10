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Горячая линия Минздрава принимает обращения по поводу отказов в тестировании на коронавирус

Пятница, 10 апреля 2020, 07:02
Горячая линия Минздрава принимает обращения по поводу отказов в тестировании на коронавирус
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

В Минздраве работает горячая линия, где принимают все обращения по поводу отказов в тестировании на COVID-19.

Источник: выступление Ляшко в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает ZN.ua

Прямая речь: "У нас работает горячая линия в Минздраве, которая принимает все обращения по поводу отказов в тестировании. 7 апреля таких обращений на линию МЗ было 42, 8 апреля - 11 Все эти обращения обрабатываются, мы создали отдельную команду, которая звонит напрямую заявителю, а также главному врачу или семейному врачу, который мог отказать, и непосредственно руководителю департамента здравоохранения. Каждый конкретный случай сейчас подробно рассматривается, и мы принимаем определенные управленческие решения".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случаев COVID-19.
  • В мире с 1 596 253 случая заболевания 355 394 лица выздоровели и 95386 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

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Темы: Минздравкоронавирус
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