У Німеччині четвертий день поспіль зростає кількість інфікованих коронавірусом

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 08:17

Кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Німеччині за останні 24 години зросла на 5323.

Про це свідчать дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кількість нових хворих збільшилася на понад 400 осіб у порівнянні з четвергом, зростання триває четвертий день поспіль після кількох днів падіння.

Загалом в Німеччині з початку епідемії кількість інфікованих склала 113 525 осіб.

Протягом останньої доби зафіксовано 266 смертельних випадків, на 20 більше, ніж днем раніше. Загальна кількість померлих зросла до 2373.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан вважає, що перші послаблення карантинних обмежень, введених для боротьби з коронавірусом, можливі після Великодніх свят.

Канцлерка Ангела Меркель вважає, що останні дані про поширення коронавірусу в Німеччині є приводом для "обережної надії", але закликає німців не легковажити. 

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Теми: коронавірус епідемія Covid-2019 Німеччина ЄС


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