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В Германии четвертый день подряд растет число инфицированных коронавирусом

Пятница, 10 апреля 2020, 08:17

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Германии за последние 24 часа выросла на 5323.

Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Число новых больных увеличилось более чем 400 человек по сравнению с четвергом, рост продолжается четвертый день подряд после нескольких дней падения.

Всего в Германии с начала эпидемии количество инфицированных составило 113 525 человек.

За последние сутки зафиксировано 266 смертельных случаев, на 20 больше, чем днем ​​ранее. Общее количество умерших возросло до 2373.

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает, что первые ослабление карантина, введенного для борьбы с коронавирусом, возможны после Пасхальных праздников.

Канцлер Ангела Меркель считает, что последние данные о распространении коронавируса в Германии является поводом для "осторожной надежды", но призывает немцев не пренебрегать ограничительными мерами.

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Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019ГерманияЕС
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