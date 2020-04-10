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У Чорнобильській зоні досі гасять осередки пожеж

П'ятниця, 10 квітня 2020, 08:30
У Чорнобильській зоні досі гасять осередки пожеж

У зоні відчуження та безумовного відселення на Київщині продовжують гасити окремі осередки горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Станом на 7 ранку 10 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території  Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Спостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками".

Деталі: До гасіння пожеж залучено 379 чоловік та 100 одиниць техніки, з них від ДСНС 320 чоловік особового складу та 79 одиниць техніки (в тому числі 3 літака АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими 9 квітня здійснено 67 скидів – 154 т води).

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми. У зоні відчуження рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися.

Передісторія: Пожежа у Чорнобильський зоні виникла ще в суботу, 4 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаЧорнобильКиївська областьДСНС
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