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В Чернобыльской зоне до сих пор тушат очаги пожаров

Пятница, 10 апреля 2020, 08:30
В Чернобыльской зоне до сих пор тушат очаги пожаров

В зоне отчуждения и безусловного отселения в Киевской области продолжают тушить отдельные очаги горения травяного настила, камыша и лесной подстилки.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 7 утра 10 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами".

Детали: К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, из них от ГСЧС 320 человек личного состава и 79 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которыми 9 апреля совершено 67 сбросов – 154 т воды).

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы. В зоне отчуждения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились.

Предыстория: Пожар в Чернобыльский зоне возник еще в субботу, 4 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарЧернобыльКиевская областьГСЧС
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