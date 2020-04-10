ДБР на світанку приїхало з обшуком до Тетяни Чорновол

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 09:09

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі Майдану.

Джерело: Facebook-повідомлення Тетяни Чорновол та чинного депутата Миколи Княжицького ("Європейська солідарність")

Пряма мова Тетяни Чорновол: "Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану… Антимайдан в дії".

 

Пряма мова Миколи Княжицького: "ДБР зараз обшукує будинок Тетяни Чорновол. Тетяна живе під Києвом у батьківському будинку з двома дітьми.

Обшукують Таню у справі Майдану. Вони тоді її не добили – хочуть зараз. Звичайно, це потрібно робити о 6-й ранку. Шукають штани і шлем, у яких вона на Майдані ходила.

Уявляю обличчя її дітей, які спостерігають за діями цієї орди у власній хаті. Тетяну зараз особливо нікому захистити. Чоловік її Микола загинув на фронті. А де в цей час були ці штемпи у кєпках, які на світанку до неї приперлися?".

Деталі: Тетяна Чорновол оприлюднила ухвалу Печерського райсуду Києва щодо слідчих дій у неї.

У ній ідеться про те, що Чорновол разом з іншими людьми причетна до смерті Володимира Захарова ()1948 р.н.) на Липській, 10, куди 18 лютого 2014 року вдерлися протестувальники й спричинили пожежу.

 
 

Нагадаємо: За даними ЗМІ, під час штурму протестувальниками центрального офісу "Партії Регіонів" у центрі Києва загинув інженер Володимир Захаров.

Теми: Чорновол Майдан ДБР обшуки


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