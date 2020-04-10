ГБР на рассвете приехало с обыском к Татьяне Черновол

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Пятница, 10 апреля 2020, 09:09

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыск у бывшего народного депутата Татьяны Черновол в деле Майдана.

Источник: Facebook-сообщения Татьяны Черновол и действующего депутата Николая Княжицкого ("Европейская солидарность")

Прямая речь Татьяны Черновол: "Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана... Антимайдан в действии".

 

Прямая речь Николая Княжицкого: "ГБР сейчас обыскивает дом Татьяны Черновол. Татьяна живет под Киевом в родительском доме с двумя детьми.

Обыскивают Таню по делу Майдана. Они тогда ее недобили – хотят сейчас. Конечно, это нужно делать в 6 утра. Ищут штаны и шлем, в которых она на Майдане ходила.

Представляю лица ее детей, наблюдающих за действиями этой орды в собственном доме. Татьяну сейчас особо некому защитить. Муж ее Николай погиб на фронте. А где в это время были эти штемпы в кепках, которые на рассвете к ней приперлись?".

Детали: Татьяна Черновол обнародовала постановление Печерского райсуда Киева о следственных действиях у нее.

В нем говорится о том, что Черновол вместе с другими людьми причастна к смерти Владимира Захарова () 1948 г.р.) на Липской, 10, куда 18 февраля 2014 года ворвались протестующие и спровоцировали пожар.

 
 

Напомним: По данным СМИ, во время штурма протестующими центрального офиса "Партии регионов" в центре Киева погиб инженер Владимир Захаров.

Темы: Черновол Майдан ГБР обыски


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