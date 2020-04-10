У Києві очікуються заморозки

Найближчої ночі у столиці очікується заморозки на поверхні ґрунту до -2°.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій Києва, Укргідрометцентр

Дослівно: "По Києву вночі 11 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-2° (І рівень небезпечності – жовтий), вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту та у повітрі) 0-2°(ІI рівень небезпечності – помаранчевий)".

Деталі: Удень 11-12 квітня без опадів, до +11+13°.