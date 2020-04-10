У Києві очікуються заморозки
П'ятниця, 10 квітня 2020, 09:36
Найближчої ночі у столиці очікується заморозки на поверхні ґрунту до -2°.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій Києва, Укргідрометцентр
Дослівно: "По Києву вночі 11 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-2° (І рівень небезпечності – жовтий), вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту та у повітрі) 0-2°(ІI рівень небезпечності – помаранчевий)".
Деталі: Удень 11-12 квітня без опадів, до +11+13°.
Українська правда