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У Києві очікуються заморозки

П'ятниця, 10 квітня 2020, 09:36
У Києві очікуються заморозки

Найближчої ночі у столиці очікується заморозки на поверхні ґрунту до -2°.  

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій Києва, Укргідрометцентр  

Дослівно: "По Києву вночі 11 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-2° (І рівень небезпечності – жовтий), вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту та у повітрі) 0-2°(ІI рівень небезпечності – помаранчевий)".

Деталі: Удень 11-12 квітня без опадів, до +11+13°.  

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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