В Киеве ожидаются заморозки

Ближайшей ночью в столице ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2°.

Источник: Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций Киева, Укргидрометцентр

Дословно: "По Киеву Ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2° (І уровень опасности – желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-2° (II уровень опасности – оранжевый)".

Детали: Днем 11-12 апреля без осадков, до +11+13°.