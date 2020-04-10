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В Киеве ожидаются заморозки

Пятница, 10 апреля 2020, 09:36
В Киеве ожидаются заморозки

Ближайшей ночью в столице ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2°.

Источник: Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций Киева, Укргидрометцентр

Дословно: "По Киеву Ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2° (І уровень опасности – желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-2° (II уровень опасности – оранжевый)".

Детали: Днем 11-12 апреля без осадков, до +11+13°.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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