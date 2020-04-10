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Майже 9 тисяч українців за кордоном наполягають на поверненні додому – МЗС

П'ятниця, 10 квітня 2020, 10:07
Майже 9 тисяч українців за кордоном наполягають на поверненні додому – МЗС

Понад 8,8 тисяч громадян України за кордоном наполягають на поверненні додому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"Станом на зараз у нас трохи збільшилась кількість громадян, які звернулись за допомогою до посольств та консульств, фактично стали учасниками програми "Захист" - це 15 369 громадян. Із них 6230 громадян готові залишатися там, де вони перебувають і чекати завершення карантину, вони перебувають на постійному зв’язку з посольствами та консульствами, 8850 людей все-таки наполягають на поверненні в Україну", - сказав Кулеба.

Він нагадав, уряд що України ухвалив рішення, що повернення відбуватимуться за умов проходження обсервації.

"Колеги з міністерств розвитку громад та територій та інфраструктури та внутрішніх справ завершують побудови архітектури обсервації для того, щоб все працювало злагоджено і створювало мінімальний дискомфорт для наших громадян після повернення", - додав міністр.

Кулеба розповів, що в українців за кордоном з'явилася нова проблема - завершення терміну дії страхових полісів. "Я доручив провести консультації з ключовими страховими компаніями, щоб їм громадянам були продовжені терміни полісів у зв’язку з форс-мажорними обставинами", - сказав він, додавши, що українців з такою проблемою 1546 осіб.

Раніше в МЗС повідомляли, що за кордоном від коронавірусу лікуються 174 українців, 17 – вже одужали.

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Теми: МЗСкарантинкоронавірусУкраїна
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