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Почти 9 тысяч украинцев за рубежом настаивают на возвращении домой – МИД

Пятница, 10 апреля 2020, 10:07
Почти 9 тысяч украинцев за рубежом настаивают на возвращении домой – МИД

Более 8800 граждан Украины за рубежом настаивают на возвращении домой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"По состоянию на сейчас у нас немного увеличилось количество граждан, обратившихся за помощью в посольства и консульства, фактически стали участниками программы "Защита" - это 15 369 граждан. Из них 6230 граждан готовы оставаться там, где они находятся и ждать завершения карантина, они находятся на постоянной связи с посольствами и консульствами, 8850 человек все-таки настаивают на возвращении в Украину", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что правительство Украины приняло решение, что возвращение будет проходить в условиях прохождения обсервации.

"Коллеги из министерств развития общин и территорий и инфраструктуры и внутренних дел завершают построение архитектуры обсервации для того, чтобы все работало слаженно и создавало минимальный дискомфорт для наших граждан после возвращения", - добавил министр.

Кулеба рассказал, что у украинцев за рубежом появилась новая проблема - завершение срока действия страховых полисов. "Я поручил провести консультации с ключевыми страховыми компаниями, чтобы гражданам были продлены сроки полисов в связи с форс-мажорными обстоятельствами", - сказал он, добавив, что украинцев с такой проблемой 1546 человек.

Ранее в МИД сообщали, что за рубежом от коронавируса лечатся 174 украинцев, 17 - уже выздоровели.

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Темы: МИДкарантинкоронавирусУкраина
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