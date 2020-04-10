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Журналістів зобов'язали здавати тест на СOVID-19 перед брифінгами в Білому домі

П'ятниця, 10 квітня 2020, 10:36
Журналістів зобов'язали здавати тест на СOVID-19 перед брифінгами в Білому домі

Адміністрація президента США повідомила, що для участі в брифінгах у Білому домі журналісти будуть зобов'язані здавати тест на коронавірус.

Джерело: пресслужба Адміністрації президента США, AP

Дослівно: "Білий дім і Асоціація кореспондентів Білого дому анонсували, що всім, хто буде перебувавати в кімнаті під час брифінгу, буде проведено експрес-тест на COVID-19, результати якого повинні бути отримані до початку брифінгу".

Деталі: За даними AP, тестування журналістів на коронавірус уже провели у Білому домі 9 квітня. У кореспондентів брали мазки з обох ніздрів.  

Після тестування також повідомили, що члена прескорпусу Білого дому, який був у Білому домі 7 квітня, спостерігалися симптоми, що відповідають захворюванню. Але тест показав негативний результат, і наразі журналіст почувається краще.

Також зазначається, що президент Дональд Трамп пройшов тестування щонайменше двічі на COVID-19, у тому числі один раз, використовуючи швидку форму тесту, призначену для журналістів. Білий дім заявив, що результати Трампа були негативними.

Передісторія:

  • Станом на 10 квітня у Сполучених Штатах зареєстровано 465 750 випадків коронавірусу і 16 684 пов'язаних з ним випадків смерті. За останню добу зареєстровано близько 1600 смертей через коронавірус.

Українська правда
Теми: СШАкоронавірус
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