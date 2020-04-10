Журналистов обязали сдавать тест на СOVID-19 перед брифингами в Белом доме
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Пятница, 10 апреля 2020, 10:36
Администрация президента США сообщила, что для участия в брифингах в Белом доме журналисты будут обязаны сдавать тест на коронавирус.
Источник: пресс-служба Администрации президента США, AP
Дословно: "Белый дом и Ассоциация корреспондентов Белого дома анонсировали, что всем, кто будет находиться в комнате во время брифинга, будет проведен экспресс-тест на COVID-19, результаты которого должны быть получены до начала брифинга".
Украинская правда
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