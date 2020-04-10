Журналистов обязали сдавать тест на СOVID-19 перед брифингами в Белом доме

Администрация президента США сообщила, что для участия в брифингах в Белом доме журналисты будут обязаны сдавать тест на коронавирус.

Источник: пресс-служба Администрации президента США, AP

Дословно: "Белый дом и Ассоциация корреспондентов Белого дома анонсировали, что всем, кто будет находиться в комнате во время брифинга, будет проведен экспресс-тест на COVID-19, результаты которого должны быть получены до начала брифинга".