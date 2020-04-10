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Журналистов обязали сдавать тест на СOVID-19 перед брифингами в Белом доме

Пятница, 10 апреля 2020, 10:36
Журналистов обязали сдавать тест на СOVID-19 перед брифингами в Белом доме

Администрация президента США сообщила, что для участия в брифингах в Белом доме журналисты будут обязаны сдавать тест на коронавирус.

Источник: пресс-служба Администрации президента США, AP

Дословно: "Белый дом и Ассоциация корреспондентов Белого дома анонсировали, что всем, кто будет находиться в комнате во время брифинга, будет проведен экспресс-тест на COVID-19, результаты которого должны быть получены до начала брифинга".

Детали: По данным AP, тестирование журналистов на коронавирус уже провели в Белом доме 9 апреля. У корреспондентов брали мазки из обеих ноздрей.

После тестирования также сообщили, что член пресс-корпуса Белого дома, который был в Белом доме 7 апреля, наблюдались симптомы, соответствующие заболеванию. Но тест показал отрицательный результат, и сейчас журналист чувствует себя лучше.

Также отмечается, что президент Дональд Трамп прошел тестирование, по меньшей мере дважды, на COVID-19, в том числе один раз, используя быструю форму теста, предназначенную для журналистов. Белый дом заявил, что результаты Трампа были отрицательными.

Предыстория: 

  • По состоянию на 10 апреля в Соединенных Штатах зарегистрировано 465 750 случаев коронавируса и 16 684 связанных с ним случаев смерти. За последние сутки зарегистрировано около 1600 смертей из-за коронавируса.

Украинская правда
Темы: СШАкоронавирус
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