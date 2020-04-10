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В окупованому Криму заборонили продавати розливне пиво

П'ятниця, 10 квітня 2020, 10:43
В окупованому Криму заборонили продавати розливне пиво

Влада окупованого Росією Криму заборонила продаж розливного пива в рамках боротьби з COVID-19.

Джерело: російське видання "Комерсант"

Дослівно: "У Криму, Оренбурзькый і Липецькій областях - заборонили роботу магазинів з продажу розливного пива".

Деталі: У Криму окупаційна влада видала так звану "законодавчу заборону" на розливне пиво.

Така ж заборона і в Оренбурзькій області РФ. У Липецькій області місцева влада просто наказала власникам пивних магазинів закритися на час карантину.

Крім того, через коронавірус в Забайкальському краї РФ роздрібний продаж спиртного був заборонений повністю, в Якутії і Туве - в окремих населених пунктах, а в ряді інших регіонів, в тому числі Карелії, Хакасії і Ленінградської області, було обмежено час продажу алкоголю.

Відзначається, що нові обмеження на продаж спиртного в регіонах можуть істотно підвищити ймовірність вживання сурогатів і отруєнь.

За інформацією російського штабу по боротьбі з коронавірусом, у Криму наразі виявили 29 випадків захворювання на коронавірус, 7 осіб вилікувалися. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціякоронавірускарантинCovid-2019
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