В оккупированном Крыму запретили продавать разливное пиво

694 просмотра
Пятница, 10 апреля 2020, 10:43

Власти оккупированного Россией Крыма запретили продажу разливного пива в рамках борьбы с COVID-19.

Источник: российское издание "Коммерсант"

Дословно: "В Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива".

Детали: В Крыму оккупационная власть выдала так называемый "законодательный запрет" именно на разливное пиво.

Такой же запрет и в Оренбургской области РФ. В Липецкой области местные власти просто приказали владельцам пивных магазинов закрыться на время карантина.

Кроме того, из-за коронавируса в Забайкальском крае РФ розничная продажа спиртного была запрещена полностью, в Якутии и Туве — в отдельных населенных пунктах, а в ряде других регионов, в том числе Карелии, Хакасии и Ленинградской области, было ограничено время продажи алкоголя.

Отмечается, что новые ограничения на продажу спиртного в регионах могут существенно повысить вероятность употребления суррогатов и отравлений.

По информации российского штаба по борьбе с коронавируса, в Крыму обнаружили 29 случаев заболевания коронавирусом, 7 человек вылечились.

Темы: Крым оккупация коронавирус карантин Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Как изменился Крым в оккупации: коротко об экономике, туризме, правах людей и прочем 8 апреля 2020, 21:19
Оккупанты стреляли из танков в Крыму 8 апреля 2020, 19:43
Оккупанты подготовили Джемилеву обвинительный акт 8 апреля 2020, 18:54
Все новости
Главные новости
COVID-19 набирает обороты: За сутки в Украине 311 новых случаев и 12 смертей
ГБР на рассвете приехало с обыском к Татьяне Черновол
Пика эпидемии 14 апреля не будет, мы можем его обойти – главный санврач
На МКС прилетели трое человек
Все новости
Фото

Оптические иллюзии, от которых может поломаться мозг

коронавирус

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!