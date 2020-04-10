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В оккупированном Крыму запретили продавать разливное пиво

Пятница, 10 апреля 2020, 10:43
В оккупированном Крыму запретили продавать разливное пиво

Власти оккупированного Россией Крыма запретили продажу разливного пива в рамках борьбы с COVID-19.

Источник: российское издание "Коммерсант"

Дословно: "В Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива".

Детали: В Крыму оккупационная власть выдала так называемый "законодательный запрет" именно на разливное пиво.

Такой же запрет и в Оренбургской области РФ. В Липецкой области местные власти просто приказали владельцам пивных магазинов закрыться на время карантина.

Кроме того, из-за коронавируса в Забайкальском крае РФ розничная продажа спиртного была запрещена полностью, в Якутии и Туве — в отдельных населенных пунктах, а в ряде других регионов, в том числе Карелии, Хакасии и Ленинградской области, было ограничено время продажи алкоголя.

Отмечается, что новые ограничения на продажу спиртного в регионах могут существенно повысить вероятность употребления суррогатов и отравлений.

По информации российского штаба по борьбе с коронавируса, в Крыму обнаружили 29 случаев заболевания коронавирусом, 7 человек вылечились.

Темы: КрымоккупациякоронавирускарантинCovid-2019
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