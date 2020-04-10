Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чорногорія після протестів скасувала "коронавірусну" заборону на рибальство

П'ятниця, 10 квітня 2020, 10:53

Влада Чорногорії після протестів переглянула своє рішення про заборону всіх видів некомерційної риболовлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Vijesti.

Міністерство економіки країни оголосило, що некомерційна риболовля у порядку винятку не підпадає під заборону спортивної і рекреаційної активності у громадських місцях.

Однак, зазначили у Мінекономіки, необхідною умовою для спортивної риболовлі є наявність відповідної ліцензії.

Ці заходи викликали рішучі протести рибалок і політичних організацій.

"Якщо ця заборона може бути виправдана охороною здоров'я населення, то ми знову піднімаємо питання про те, що ж відбувається з більш ніж 50 активними будівельними майданчиками на території муніципалітету Будви, де працюють понад 1000 іноземних робітників, які, крім того, що не дотримуються заходів МОЗ і не носять захисних засобів, дуже часто навіть не носять захисних засобів, необхідних на будівельних майданчиках? Дуже дивно, що один або два рибалки у відкритому морі становлять небезпеку для здоров'я населення, а робітники, які разом живуть, спільно їздять у транспорті і ходять у супермаркети не представляють ніякої небезпеки", - заявив Демократичний комітет Чорногорії.

Заборону опротестував і мер Будви Марко Царевич, який назвав  її нелогічною, занадто обмежувальною і суворою.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорногоріякоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
Чорногорія
Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України
На парламентських виборах у Чорногорії лідирує проєвропейський рух "Європа зараз"
Новообраний президент Чорногорії склав присягу, згадавши війну в Україні
Останні новини
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
Усі новини...
Реклама: