Чорногорія після протестів скасувала "коронавірусну" заборону на рибальство

Влада Чорногорії після протестів переглянула своє рішення про заборону всіх видів некомерційної риболовлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Vijesti.

Міністерство економіки країни оголосило, що некомерційна риболовля у порядку винятку не підпадає під заборону спортивної і рекреаційної активності у громадських місцях.

Однак, зазначили у Мінекономіки, необхідною умовою для спортивної риболовлі є наявність відповідної ліцензії.

Ці заходи викликали рішучі протести рибалок і політичних організацій.

"Якщо ця заборона може бути виправдана охороною здоров'я населення, то ми знову піднімаємо питання про те, що ж відбувається з більш ніж 50 активними будівельними майданчиками на території муніципалітету Будви, де працюють понад 1000 іноземних робітників, які, крім того, що не дотримуються заходів МОЗ і не носять захисних засобів, дуже часто навіть не носять захисних засобів, необхідних на будівельних майданчиках? Дуже дивно, що один або два рибалки у відкритому морі становлять небезпеку для здоров'я населення, а робітники, які разом живуть, спільно їздять у транспорті і ходять у супермаркети не представляють ніякої небезпеки", - заявив Демократичний комітет Чорногорії.

Заборону опротестував і мер Будви Марко Царевич, який назвав її нелогічною, занадто обмежувальною і суворою.