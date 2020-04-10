Черногория после протестов отменила "коронавирусный" запрет на рыболовство

Власти Черногории после протестов пересмотрели свое решение о запрете всех видов некоммерческой рыбалки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vijesti.

Министерство экономики страны объявило, что некоммерческая рыбалка в порядке исключения не подпадает под запрет спортивной и рекреационной активности в общественных местах.

Однако, отметили в Минэкономики, необходимым условием для спортивной рыбалки является наличие соответствующей лицензии.

Ранее управление полиции проинформировало черногорскую федерацию спортивной рыбалки, что новые меры правительства запрещают спортивно-рекреационный лов рыбы. Запрет касался ловли рыбы на лодках, береговой и подводной рыбалки.

Эти меры вызвали решительные протесты рыбаков и политических организаций.

"Если этот запрет может быть оправдана охраной здоровья населения, то мы опять поднимаем вопрос о том, что же происходит с более чем 50 активными строительными площадками на территории муниципалитета Будвы, где работают более 1000 иностранных рабочих, которые, кроме того, что не соблюдают мер МЗ и не носят защитных средств, очень часто даже не носят защитных средств, необходимых на строительных площадках? Очень странно, что один или два рыбаки в открытом море представляют опасность для здоровья населения, а рабочие, которые вместе живут, вместе ездят в транспорте и ходят в супермаркеты не представляют никакой опасности", - заявил Демократический комитет Черногории.

Запрет опротестовал и мэр Будвы Марко Царевич, назвавший его нелогичным, слишком ограничительым и суровым.