У продюсера Вайнштейна немає симптомів COVID-19 – представник

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 11:13

У американського продюсер Гарві Вайнштейна, який відбуває тюремне ув'язнення за зґвалтування, немає симптомів коронавірусу.

Джерело: заява представника кінопродюсера Джудв Енгельмаєра, Reuters

Пряма мова представника Вайнштейна: "На сьогодні минуло 14 днів із моменту повідомлень про занепокоєння від людей із в'язниці – і в нього немає жодних симптомів і жодних проблем".

Коментар адвоката Артура Айдали: "Я не знаю його точного стану здоров'я, але коли я говорю з ним, він звучить добре".

Деталі: Представники в'язниці не дають коментарів із приводу здоров'я ув'язненого.

22 березня голова профспілки працівників виправних установ штату Нью-Йорк Майкл Пауерс заявив, що у Вайнштейна був позитивний результат тесту на коронавірус, що викликає респіраторне захворювання COVID-19.

Пауерс сказав, що Вайнштейн перебуває в ізоляції у виправній установі Вейде – в'язниці суворого режиму на схід від Буффало, де продюсер відбуває 23-річний термін.

Він також зазначив, що співробітникам виправних установ не вистачає засобів захисту.

Цьому передувало: 11 березня 68-річний Вайнштейн був засуджений за сексуальне насильство над колишньою асистентом Мімі Хейлі і зґвалтування колишньої актриси Джесіки Манн.

Теми: коронавірус США


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