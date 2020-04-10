У продюсера Вайнштейна нет симптомов COVID-19 – представитель

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Пятница, 10 апреля 2020, 11:13

У американского продюсер Харви Вайнштейна, который отбывает тюремное заключение за изнасилование, нет симптомов коронавируса.

Источник: заявление представителя кинопродюсера Джуды Энгельмайера, Reuters

Прямая речь представителя Вайнштейна: "На сегодняшний день прошло 14 дней с момента сообщений о беспокойстве от людей из тюрьмы – и у него нет никаких симптомов и никаких проблем".

Комментарий адвоката Артура Айдалы: "Я не знаю его точного состояния здоровья, но когда я говорю с ним, он звучит хорошо".

Детали: Представители тюрьмы не дают комментариев на счет здоровья заключенного.

22 марта глава профсоюза работников исправительных учреждений штата Нью-Йорк Майкл Пауэрс заявил, что у Вайнштейна был положительный результат теста на коронавирус, который вызывает респираторное заболевание COVID-19.

Пауэрс сказал, что Вайнштейн находился в изоляции в исправительном учреждении Венде – тюрьме строгого режима к востоку от Буффало, где продюсер отбывает 23-летний срок.

Он также отметил, что сотрудникам исправительных учреждений не хватает средств защиты.

11 марта 68-летний Вайнштейн был осужден за сексуальное насилие над бывшей ассистентом Мими Хейли и изнасилование бывшей актрисы Джессики Манн.

Темы: коронавирус США


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