РФ попросила Чехію віддати їй знесений у Празі пам’ятник Конєву

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звернувся до свого чеського колеги Любомира Метнара з проханням передати РФ знесений нещодавно Празі пам’ятник маршалу Конєву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання iRozhlas.

Представник чеського міністерства оборони Ян Пейшек підтвердив, що Метнар отримав лист і відповість на нього. Міністерство, однак, не може задовольнити це прохання.

"Якщо російська сторона просить нас передати їм пам'ятник Конєву, то ми, як міністерство оборони, не можемо цього зробити. Статуя не наша, це власність району Прага-6", - пояснив Пейшек.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила в четвер, що демонтаж пам'ятника Конєву - це злочин, який не залишиться без відповіді.

Москва також закликала Прагу дотримуватися положень чесько-російського договору про дружні відносини і співробітництво, що стосуються охорони військових меморіалів.

Статуя маршала Івана Конєва, який брав участь у звільненні Праги від нацистів, а також у кривавому придушенні антикомуністичного повстання в Угорщині в 1956 році, була демонтована мерією Праги 6 в минулу п'ятницю.

Чеські комуністи, Росія через своє посольство і президент Мілош Земан протестували проти такого кроку.

Новий російський закон, що передбачає покарання за псування військових меморіалів, чеське зовнішньополітичне відомство коментувати не захотіло, оскільки не знає його змісту в деталях. За законом міністр оборони Росії Сергей Шойгу запропонував притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто демонтував статую Конєва.