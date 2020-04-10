РФ попросила Чехию отдать ей снесенный в Праге памятник Коневу

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Пятница, 10 апреля 2020, 11:53

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой передать РФ снесенній недавно Праге памятник маршалу Коневу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание iRozhlas.

 

Представитель чешского министерства обороны Ян Пейшек подтвердил, что Метнар получил письмо и ответит на него. Министерство, однако, не может удовлетворить эту просьбу.

"Если российская сторона просит нас передать им памятник Коневу, то мы, как министерство обороны, не можем этого сделать. Статуя не наша, это собственность района Прага-6", - пояснил Пейшек.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что демонтаж памятника Коневу - это преступление, которое не останется без ответа.

Дополняется...

Темы: Чехия Росcия


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