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РФ попросила Чехию отдать ей снесенный в Праге памятник Коневу

Пятница, 10 апреля 2020, 11:53

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой передать РФ снесенній недавно Праге памятник маршалу Коневу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание iRozhlas.

 

Представитель чешского министерства обороны Ян Пейшек подтвердил, что Метнар получил письмо и ответит на него. Министерство, однако, не может удовлетворить эту просьбу.

"Если российская сторона просит нас передать им памятник Коневу, то мы, как министерство обороны, не можем этого сделать. Статуя не наша, это собственность района Прага-6", - пояснил Пейшек.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что демонтаж памятника Коневу - это преступление, которое не останется без ответа.

Москва также призвала Прагу соблюдать положения чешско-российского договора о дружественных отношениях и сотрудничестве, касающиеся охраны военных мемориалов.

Статуя маршала Ивана Конева, который участвовал в освобождении Праги от нацистов, а также в кровавом подавлении антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году, была демонтирована мэрией Праги 6 в минувшую пятницу.

Чешские коммунисты, Россия через свое посольство и президент Земан протестовали против такого шага.

Новый российский закон, предусматривающий наказание за порчу военных мемориалов, чешское внешнеполитическое ведомство комментировать не захотело, поскольку не знает его содержания в деталях. По закону министр обороны России Сергей Шойгу предложил привлечь к уголовной ответственности тех, кто демонтировал статую Конева.

Темы: ЧехияРосcия
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