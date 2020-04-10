На коронавірус захворіли ще 13 киян: віком від 14 до 91 року

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 12:05

Кількість киян, що захворіла на коронавірус, за минулу добу збільшилась на 13 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 10 квітня

Пряма мова: "Загалом у столиці вже 348 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За добу захворіли 8 жінок віком від 21 до 91 року. Та чотирнадцятирічна дівчина. І четверо чоловіків - від 35 до 71 року. Серед киян, що захворіли за минулу добу – двоє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів".

 

Деталі: Всього в Києві експрес-тестів зроблено майже 3,3 тис. Лабораторних тестів ПЛР – 3,5 тисячі.

Українська правда


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