Коронавирусом заболели еще 13 киевлян: в возрасте от 14 до 91 года

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Пятница, 10 апреля 2020, 12:05

Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 13 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 10 апреля

Прямая речь: "Всего в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки заболели 8 женщин в возрасте от 21 до 91 года. И четырнадцатилетняя девушка. И четверо мужчин - от 35 до 71 года. Среди киевлян заболевших за минувшие сутки - двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей".

 

Детали: Всего в Киеве экспресс-тестов сделано почти 3,3 тыс. Лабораторных тестов ПЦР - 3,5 тысячи.

Украинская правда


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