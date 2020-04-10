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Кличко: Представники церков домовились перенести поминальний тиждень

П'ятниця, 10 квітня 2020, 12:27
Кличко: Представники церков домовились перенести поминальний тиждень

Представники церков, зважаючи на епідемію коронавірусу, погодились перенести традиційний поминальний тиждень після Великодня, на час, коли карантинні обмеження будуть послаблені.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 10 квітня

Пряма мова: "Хочу повідомити, що під час нашої останньої зустрічі з представниками церков, зважаючи на обмеження та ситуацію з розповсюдженням інфекції, запропонували перенести поминальні дні на час, коли обмеження послаблять".

Деталі: Кличко зазначив, що міська влада цілком підтримує цю позицію. Головне, додав він, без потрясінь і сплеску захворювання пережити Великодні свята.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусцеркваКиївВіталій Кличко
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