Кличко: Представители церквей договорились перенести поминальную неделю

Представители церквей, несмотря на эпидемию коронавируса, согласились перенести традиционную поминальную неделю после Пасхи, на время, когда карантин будут ослаблен.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 10 апреля

Прямая речь: "Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, учитывая ограничения и ситуацию с распространением инфекции, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят".

Детали: Кличко отметил, что городские власти полностью поддерживают эту позицию. Главное, добавил он, без потрясений и всплеска заболевания пережить Пасху.