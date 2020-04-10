Кличко: Представители церквей договорились перенести поминальную неделю

2688 просмотров
Пятница, 10 апреля 2020, 12:27

Представители церквей, несмотря на эпидемию коронавируса, согласились перенести традиционную поминальную неделю после Пасхи, на время, когда карантин будут ослаблен.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 10 апреля

Прямая речь: "Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, учитывая ограничения и ситуацию с распространением инфекции, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят".

Детали: Кличко отметил, что городские власти полностью поддерживают эту позицию. Главное, добавил он, без потрясений и всплеска заболевания пережить Пасху.

Темы: коронавирус церковь Киев Виталий Кличко


powered by lun.ua
Материалы по теме
Болгария не будет закрывать церкви на Пасху 10 апреля 2020, 11:34
В России за сутки обнаружили почти 2 тысячи больных коронавирусом 10 апреля 2020, 11:17
У продюсера Вайнштейна нет симптомов COVID-19 – представитель 10 апреля 2020, 11:13
Все новости
Главные новости
Чорновол сообщили о подозрении в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году и смерти человека
10 апреля. No time to die: В Китае боятся коронавируса из России, "масочный режим" в Польше, братские могилы в Нью-Йорке
Коронавирусом заболели еще 13 киевлян: в возрасте от 14 до 91 года
COVID-19 набирает обороты: за сутки в Украине 311 новых случаев и 12 смертей
Все новости
Фото

Оптические иллюзии, от которых может поломаться мозг

Фото

Милейшие животные в мире

Поиск по сайту
Архив
Весь архів