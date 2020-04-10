Кличко: Представители церквей договорились перенести поминальную неделю
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Пятница, 10 апреля 2020, 12:27
Представители церквей, несмотря на эпидемию коронавируса, согласились перенести традиционную поминальную неделю после Пасхи, на время, когда карантин будут ослаблен.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 10 апреля
Прямая речь: "Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, учитывая ограничения и ситуацию с распространением инфекции, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят".
Детали: Кличко отметил, что городские власти полностью поддерживают эту позицию. Главное, добавил он, без потрясений и всплеска заболевания пережить Пасху.
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