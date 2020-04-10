Коронавірус: британському міністру довелося виправдовуватись за візит до батьків

2360 переглядів
П'ятниця, 10 квітня 2020, 12:36

У Британії міністру довелося виправдовуватись після того, як з'ясувалося, що він відвідував своїх літніх батьків під час карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Міністр житлового будівництва Роберт Дженрік пояснив, що доставляв батькам ліки та інші необхідні речі, оскільки вони самоізолюються вдома через спалах хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом.

"Вони замкнулися в будинку через вік і стан здоров'я мого батька", - сказав він.

Дженрік додав, що він поважає керівні урядові принципи соціального дистанціювання.

Британський уряд не рекомендує відвідувати родичів, які проживають окремо, в тому числі літніх людей, але дозволяє "залишити свій будинок, щоб допомогти їм, наприклад, залишивши покупки або ліки біля їхніх дверей".

Візит Роберта Дженріка до батьків був розкритий газетою Guardian.

Нагадаємо, головний лікар Шотландії подала у відставку після того, як з'ясувалося, що вона двічі відвідувала свій другий будинок під час карантину.

Теми: Велика Британія карантин коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прем'єра Британії перевели з реанімації 10 квітня 2020, 02:21
Британський прем'єр провів другу ніч у реанімації, його стан стабільний 8 квітня 2020, 08:41
Прем'єр Британії все ще в реанімації, але настрій – гарний 7 квітня 2020, 21:59
Усі новини
Головні новини
Чорновол повідомили про підозру у підпалі офісу "Партії регіонів" в 2014 році і смерті людини
10 квітня. No time to die: В Китаї бояться  коронавірусу з Росії, "масковий режим" у Польщі, братські могили в Нью-Йорку
На коронавірус захворіли ще 13 киян: віком від 14 до 91 року
COVID-19 набирає оберти: за добу в Україні 311 нових випадків і 12 смертей
Усі новини
коронавірус

Як носити маски правильно та безпечно

коронавірус

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування