Коронавірус: британському міністру довелося виправдовуватись за візит до батьків

У Британії міністру довелося виправдовуватись після того, як з'ясувалося, що він відвідував своїх літніх батьків під час карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Міністр житлового будівництва Роберт Дженрік пояснив, що доставляв батькам ліки та інші необхідні речі, оскільки вони самоізолюються вдома через спалах хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом.

"Вони замкнулися в будинку через вік і стан здоров'я мого батька", - сказав він.

Дженрік додав, що він поважає керівні урядові принципи соціального дистанціювання.

Британський уряд не рекомендує відвідувати родичів, які проживають окремо, в тому числі літніх людей, але дозволяє "залишити свій будинок, щоб допомогти їм, наприклад, залишивши покупки або ліки біля їхніх дверей".

Візит Роберта Дженріка до батьків був розкритий газетою Guardian.

Нагадаємо, головний лікар Шотландії подала у відставку після того, як з'ясувалося, що вона двічі відвідувала свій другий будинок під час карантину.