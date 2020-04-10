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Коронавирус: британскому министру пришлось оправдываться за визит к родителям

Пятница, 10 апреля 2020, 12:36

В Британии министру пришлось оправдываться после того, как выяснилось, что он посещал своих пожилых родителей во время карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Министр жилищного строительства Роберт Дженрик пояснил, что доставлял родителям лекарства и другие необходимые вещи, поскольку они изолировались дома из-за вспышки болезни COVID-19, вызванной коронавирусом.

"Они заперлись в доме из-за возраста и состояния здоровья моего отца", - сказал он.

Дженрик добавил, что он уважает руководящие правительственные принципы социального дистанцирования.

Британское правительство не рекомендует посещать родственников, проживающих отдельно, в том числе пожилых людей, но позволяет "покинуть свой дом, чтобы помочь им, например, оставив покупки или лекарства у дверей".

Визит Роберта Дженрика к родителям был раскрыт газетой Guardian.

Напомним, главный врач Шотландии подала в отставку после того, как выяснилось, что она дважды посещала свой второй дом во время карантина.

Темы: Великобританиякарантинкоронавирус
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