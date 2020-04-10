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В Іспанії найменша кількість померлих від коронавірусу з 24 березня

П'ятниця, 10 квітня 2020, 13:07

В Іспанії зафіксовано 605 нових смертей від коронавірусу за останню добу і це найнижчий щоденний показник з 24 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

За даними Міністерство охорони здоров'я, кількість летальних випадків знижується другий день поспіль, загальна кількість померли тепер становить 15 843.

За останню добу зафіксовано близько 4576 нових випадків інфікування і це на тисячу менше, ніж день тому. Всього з початку епідемії коронавірусом заразилися 157 022 осіб.

Також повідомляється, що 55 668 осіб вилікувалися. Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді - понад 43 тисячі осіб, і в Каталонії - понад 31 тисяча осіб.

Як відомо, уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через коронавірус ще на два тижні, до 26 квітня.

Нагадаємо, Європейський центр з контролю і профілактики захворювань заявив, що поки немає ніяких ознак того, що пік спалаху коронавірусу в Європі досягнуто.

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Теми: коронавірусCovid-2019Іспанія
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