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В Испании наименьшее количество умерших от коронавируса с 24 марта

Пятница, 10 апреля 2020, 13:07

В Испании зафиксировано 605 новых смертей от коронавируса за последние сутки и это самый низкий ежедневный показатель с 24 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По данным Министерства здравоохранения, количество летальных случаев снижается второй день подряд, общее количество умерших теперь составляет 15843.

За последние сутки зафиксировано около 4576 новых случаев инфицирования и это на тысячу меньше, чем день назад. Всего с начала эпидемии коронавируса заразились 157 022 человек.

Также сообщается, что 55 668 человек вылечились. Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде - более 43 000 человек, и в Каталонии - более 31 000 человек.

Как известно, правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на две недели, до 26 апреля.

Напомним, Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что пока нет никаких признаков того, что пик вспышки коронавируса в Европе достигнут.

Темы: коронавирусCovid-2019Испания
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