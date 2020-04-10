Жвавий антициклон вижене негоду, як поліцейський бігуна з парку – синоптик

У суботу та на Вербну неділю в Україні опадів не прогнозують, температура повітря прогріється до 17 градусів тепла, проте наступного тижня погода різко зміниться, прогнозують дощі з мокрим снігом.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Атмосферний фронт, який нарешті приніс в Україну хоча б невеликі дощі та похолодання, завтра вже майже залишить нашу територію. Хіба що вночі затримається на крайньому сході України, на Луганщині, разом із дощиками.

Вижене наш фронт, як із парку надто ревний поліцейський якогось бігуна чи дихаючу свіжим повітрям пару, вже завтра вдень жвавий антициклон Max".

Деталі: В суботу в Україні – переважно без опадів, лише на крайній півночі та в східних областях є ймовірність невеликого дощу чи просто щільніших хмар.

Температура повітря 11-го квітня стане нижчою, +10+15 градусів, на Сході в суботу навіть не вище +8+13 градусів.

На Вербну неділю в усіх областях України опадів не очікується, температура повітря трохи підвищиться.

Суботній північно-західний поривчастий вітер зміниться у неділю південно-західним.

У Києві у суботу та на Вербну неділю - без істотних опадів, вдень близько +13 градусів. У понеділок потепліє до +17 градусів.

У понеділок температура повітря прогріється до +15+20 градусів. Водночас, у вівторок, середу, 14-15-го квітня, в Україні очікується різка зміна погоди.

Синоптик попереджає, що температура повітря впаде вдень до +4+10 градусів, у ніч на 15-те квітня до нуля і заморозків. Крім того, у вівторок та середу разом із дощем в Україні очікується також і мокрий сніг.

У вівторок-середу, 14-15 квітня, у Києві прогнозують похолодання, сильний вітер та дощ, місцями із мокрим снігом.