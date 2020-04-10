Резвый антициклон выгонит непогоду, как полицейский бегуна из парка – синоптик

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Пятница, 10 апреля 2020, 13:29

В субботу и в Вербное воскресенье в Украине осадков не прогнозируют, температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла, однако на следующей неделе погода резко изменится, прогнозируют дожди с мокрым снегом.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Атмосферный фронт, который наконец принес в Украину хотя бы небольшие дожди и похолодание, завтра уже почти оставит нашу территорию. Разве что ночью задержится на крайнем востоке Украины, на Луганщине, вместе с дождиками.

Выгонит наш фронт, как из парка слишком ревностный полицейский какого-то бегуна или дышащую свежим воздухом пару, уже завтра днем ​​резвый антициклон Max".

Детали: В субботу в Украине – преимущественно без осадков, лишь на крайнем севере и в восточных областях есть вероятность небольшого дождя или просто плотных облаков.

 

Температура воздуха 11-го апреля опустится до +10+15 градусов, на Востоке в субботу не выше +8+13 градусов.

На Вербное воскресенье во всех областях Украины осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится.

 

Субботний северо-западный порывистый ветер изменится в воскресенье юго-западным.

В Киеве в субботу и в Вербное воскресенье – без существенных осадков, днем ​​около 13 градусов. В понедельник потеплеет до +17 градусов.

 

В понедельник температура воздуха прогреется до +15+20 градусов. В то же время, во вторник, среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается резкое изменение погоды.

Синоптики предупреждают, что температура воздуха упадет днем ​​до +4+10 градусов, в ночь на 15-е к нулю и ожидаются заморозки. Кроме того, во вторник и среду вместе с дождем в Украине ожидается также и мокрый снег.

Во вторник-среду, 14-15 апреля, в Киеве прогнозируют похолодание, сильный ветер и дождь, местами с мокрым снегом.

Украинская правда
Темы: погода Украина карантин


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