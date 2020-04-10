На Волині і Закарпатті заборонили виходити з дому на вихідних

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 13:42
Фото volynpost.com

На Волині і Закарпатті ввели режим максимального обмеження пересування на вихідних – людей просять не виходити з дому з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

Джерело: сайт Волинської обладміністрації, "Укрінформ" з посиланням на в.о. голови Закарпатської ОДА Олексія Гетманенка

Пряма мова голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка: "Сподіваюся, що волиняни із розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, аби унеможливити швидке розповсюдження та масове захворювання коронавірусною інфекцією.

Завдяки нашим спільним діям ситуація в області контрольована. Якщо населення продовжуватиме дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти в травні, а не у вересні, як прогнозують".

Деталі: Нові обмеження запрацюють вже з 11 квітня. Людей просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь.

Таке ж рішення прийняли і на Закарпатті. Максимальне обмеження пересування в області також вводиться з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

За словами Гетманенка, за дотриманням вимог слідкуватимуть працівники Нацполіції та Нацгвардії, на порушників накладатимуть "штрафи у 17 тисяч гривень".   

В.о. голови ОДА додав, що у містах протягом усіх вихідних проводитимуть санітарну обробку.

Українська правда
Теми: Волинська область Закарпаття карантин коронавірус


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