На Волыни и Закарпатье запретили выходить из дома на выходных

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Пятница, 10 апреля 2020, 13:42
Фото volynpost.com

На Волыни и Закарпатье ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных – людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

Источник: сайт Волынской обладминистрации, "Укринформ" со ссылкой на и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексея Гетманенко

Прямая речь председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйко: "Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действий, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией.

Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют".

Детали: Новые ограничения начнут действовать уже с 11 апреля. Людей просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

Такое же решение приняли и на Закарпатье. Максимальное ограничение передвижения в области также вводится с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

По словам Гетманенко, за соблюдением требований будут следить сотрудники Нацполиции и Нацгвардии, на нарушителей будут налагать "штрафы в 17 тысяч гривен".

И.о. председателя ОГА добавил, что в городах в течение всех выходных будут проводить санитарную обработку.

Украинская правда
Темы: Волынская область Закарпатье карантин коронавирус


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