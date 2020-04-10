Італія продовжить карантин до початку травня - ЗМІ

Уряд Італії планує продовжити жорсткі обмеження для запобігання поширенню COVID-19 до 3 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на джерела повідомляють італійські ЗМІ, серед яких Corriere Della Sera.

Очікується, що прем’єр-міністр Джузеппе Конте ухвалить новий надзвичайний указ про продовження карантину у п'ятницю 10 квітня або в суботу 11 квітня.

Хоча загальнонаціональний карантин із забороною виходу з дому і закриття більшості підприємств продовжиться, передбачаються деякі послаблення. Ймовірно, з 14 квітня дозволять відкритися бібліотекам, канцелярським магазинам, виробникам сільськогосподарської техніки, лісопромисловим компаніям і, можливо, магазинам одягу для дітей.

"Ми не можемо ризикувати, почавши все спочатку", - сказав Конте міністрам і журналістам під час відеоконференції в четвер. Глава італійського уряду побоюється, що відновлення роботи економіки на повну потужність зруйнує всі результати зі стримування вірусу, яких вдалося досягти завдяки карантину.

Уряд Італії закрив бізнес, який не вважався суттєвим для підтримки ланцюга поставок, 21 березня.

Станом на четвер 9 квітня кількість загиблих в Італії від нового коронавірусу становить 18 279 - найбільше в світі. Але щоденне зростання нових інфекцій різко сповільнилося.

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