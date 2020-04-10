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Италия продлит карантин до начала мая - СМИ

Пятница, 10 апреля 2020, 13:52

Правительство Италии планирует продлить жесткие ограничения для предотвращения распространения COVID-19 до 3 мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники сообщают итальянские СМИ, среди которых Corriere Della Sera.

Ожидается, что премьер-министр Джузеппе Конте примет новый чрезвычайный указ о продлении карантина в пятницу 10 апреля или в субботу 11 апреля.

Хотя общенациональный карантин с запретом выхода из дома и закрытие большинства предприятий продолжится, предусматриваются некоторые послабления. Вероятно, с 14 апреля позволят открыться библиотекам, канцелярскими магазинам, производителям сельскохозяйственной техники, лесопромышленным компаниям и, возможно, магазинам одежды для детей.

"Мы не можем рисковать, начав все сначала", - сказал Конте министрам и журналистам во время видеоконференции в четверг. Глава итальянского правительства опасается, что возобновление работы экономики на полную мощность разрушит все результаты по сдерживанию вируса, которых удалось достичь благодаря карантину.

Правительство Италии закрыл бизнес, не считающийся существенным для поддержания цепи поставок, 21 марта.

По состоянию на четверг, 9 апреля количество погибших в Италии от нового коронавируса составляет 18279 - крупнейшее в мире. Но ежедневный рост новых инфекций резко замедлился.

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Темы: Италиякарантин
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