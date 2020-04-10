Коронавірус перемогла найстарша пацієнтка з патологією у Вінниці

8087 переглядів
П'ятниця, 10 квітня 2020, 14:07
Ілюстравтивне фото

У Вінниці від COVID-19 одужала 73-річна пацієнтка з важкою патологією.

Джерело: міський голова Вінниці Сергій Моргунов на брифінгу 10 квітня

Пряма мова: "Хочу повідомити дуже хорошу новину: в нас одужала найстарша пацієнтка, 73 років. В неї до всього була досить важка патологія – гострий інфаркт і двобічна пневмонія, плюс ще й коронавірус. Але вона вже вилікувалась, і вчорашній день вона вже провела удома. Бажаємо їй здоров’я".

Деталі: Станом на 10 квітня у Вінниці зареєстровано 67 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Вік інфікованих - від 10 місяців до 73 років. Серед них 31 медик. Одужали 6 пацієнтів.

Українська правда
Теми: коронавірус Вінниця


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус: у Нідерландах на початку квітня померли на 2000 осіб більше, ніж звичайно 10 квітня 2020, 14:23
Зеленський про відсутність COVID-19 на Миколаївщині: негайно необхідно розібратися з цим 10 квітня 2020, 13:51
Мер Запоріжжя отримав повістку за порушення карантину, але ще пручається 10 квітня 2020, 13:47
Усі новини
Головні новини
Коронавірус перемогла найстарша пацієнтка з патологією у Вінниці
На Волині і Закарпатті заборонили виходити з дому на вихідних
Жвавий антициклон вижене негоду, як поліцейський бігуна з парку – синоптик
Чорновол повідомили про підозру у підпалі офісу "Партії регіонів" в 2014 році і смерті людини
Усі новини
коронавірус

Як носити маски правильно та безпечно

Діти

Як діагностувати гіперактивність у дітей та чи треба лікувати