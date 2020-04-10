Коронавірус перемогла найстарша пацієнтка з патологією у Вінниці

У Вінниці від COVID-19 одужала 73-річна пацієнтка з важкою патологією.

Джерело: міський голова Вінниці Сергій Моргунов на брифінгу 10 квітня

Пряма мова: "Хочу повідомити дуже хорошу новину: в нас одужала найстарша пацієнтка, 73 років. В неї до всього була досить важка патологія – гострий інфаркт і двобічна пневмонія, плюс ще й коронавірус. Але вона вже вилікувалась, і вчорашній день вона вже провела удома. Бажаємо їй здоров’я".

Деталі: Станом на 10 квітня у Вінниці зареєстровано 67 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Вік інфікованих - від 10 місяців до 73 років. Серед них 31 медик. Одужали 6 пацієнтів.