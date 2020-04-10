Коронавирус победила пожилая пациентка с патологией в Виннице

В Виннице от COVID-19 выздоровела 73-летняя пациентка с тяжелой патологией.

Источник: мэр Винницы Сергей Моргунов на брифинге 10 апреля

Прямая речь: "Хочу сообщить очень хорошую новость: у нас выздоровела самая пожилая пациентка, 73 лет. У нее ко всему была достаточно тяжелая патология - острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус. Но она уже вылечилась, и вчерашний день уже провела дома. Желаем ей здоровья".

Детали: По состоянию на 10 апреля в Виннице зарегистрировано 67 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Возраст инфицированных - от 10 месяцев до 73 лет. Среди них 31 медик. Выздоровели 6 пациентов.