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Коронавірус: у Нідерландах на початку квітня померли на 2000 осіб більше, ніж звичайно

П'ятниця, 10 квітня 2020, 14:23

У перший тиждень квітня в Нідерландах було зареєстровано приблизно на 2000 смертей більше, ніж зазвичай, ймовірно, в результаті спалаху коронавірусу.

Про це повідомило Cтатистичне управління Нідерландів, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дані, опубліковані управлінням, показали, що за тиждень, що закінчився 5 квітня, в країні було зареєстровано близько 5100 смертей у порівнянні з приблизно 3200 на тиждень за той же період рік тому і 3100 на тиждень на початку 2020 року, перш ніж країна зареєструвала свій перший випадок COVID-19 в кінці лютого.

Цифри статистичного управління доповнюють дані, опубліковані Національним інститутом охорони здоров'я країни (RIVM), який реєструє тільки офіційно діагностовані випадки коронавірусу.

За той же період RIVM повідомив про 881 смерть від коронавірусу.

Як повідомлялося, у перші три тижні березня смертність на півночі Італії, епіцентрі пандемії коронавірусу в країні, зросла вдвічі в порівнянні з середнім показником 2015-2019 років. 

Теми: Нідерландикоронавірус
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