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Коронавирус: в Нидерландах в начале апреля умерло на 2000 человек больше, чем обычно

Пятница, 10 апреля 2020, 14:23

В первую неделю апреля в Нидерландах было зарегистрировано примерно на 2000 смертей больше, чем обычно, вероятно, в результате вспышки коронавируса.

Об этом сообщило Статистическое управление Нидерландов, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Данные, опубликованные управлением, показали, что за неделю, закончившуюся 5 апреля, в стране было зарегистрировано около 5100 смертей по сравнению с примерно 3200 в неделю за тот же период год назад и 3100 в неделю в начале 2020 года, прежде чем страна зарегистрировала свой первый случай COVID-19 в конце февраля.

Цифры статистического управления дополняют данные, опубликованные Национальным институтом здравоохранения страны (RIVM), который регистрирует только официально диагностированные случаи коронавируса.

За тот же период RIVM сообщил о 881 смерти от коронавируса.

Как сообщалось, в первые три недели марта смертность на севере Италии, в эпицентре пандемии коронавируса в стране, выросла вдвое по сравнению со средним показателем 2015-2019 годов.

Темы: Нидерландыкоронавирус
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