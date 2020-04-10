Киян попереджають про сильний вітер

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 15:10

У столиці до кінця доби 10 квітня очікуються сильні пориви вітру.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві  

Дослівно: "За даними Укргідрометцентру, по Києву у найближчу годину з утриманням до кінця доби 10 квітня пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності)".

Деталі: У такий час мешканцям міста варто бути обережними поблизу старих дерев та рекламних конструкцій.

Передісторія:

  • У столиці до 24 квітня діє карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу. Міська влада закликає жителів не виходити з дому без потреби, не гуляти у парках, скверах, на спортивних та дитячих майданчиках.

Українська правда
Теми: погода Київ


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