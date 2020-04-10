Киян попереджають про сильний вітер

У столиці до кінця доби 10 квітня очікуються сильні пориви вітру.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві

Дослівно: "За даними Укргідрометцентру, по Києву у найближчу годину з утриманням до кінця доби 10 квітня пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності)".

Деталі: У такий час мешканцям міста варто бути обережними поблизу старих дерев та рекламних конструкцій.

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