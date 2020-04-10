Киян попереджають про сильний вітер
У столиці до кінця доби 10 квітня очікуються сильні пориви вітру.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві
Дослівно: "За даними Укргідрометцентру, по Києву у найближчу годину з утриманням до кінця доби 10 квітня пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності)".
Деталі: У такий час мешканцям міста варто бути обережними поблизу старих дерев та рекламних конструкцій.
Передісторія:
- У столиці до 24 квітня діє карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу. Міська влада закликає жителів не виходити з дому без потреби, не гуляти у парках, скверах, на спортивних та дитячих майданчиках.