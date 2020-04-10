Киевлян предупреждают о сильном ветре

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Пятница, 10 апреля 2020, 15:10

В столице до конца суток 10 апреля ожидаются сильные порывы ветра.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час и до конца суток 10 апреля порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности)".

Детали: В такое время жителям города стоит быть осторожными вблизи старых деревьев и рекламных конструкций.

Предыстория:

  • В столице до 24 апреля действует карантин в связи с пандемией коронавируса. Городские власти призывают жителей не выходить из дома без надобности, не гулять в парках, скверах, на спортивных и детских площадках.

Украинская правда
Темы: погода Киев


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