Киевлян предупреждают о сильном ветре
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Пятница, 10 апреля 2020, 15:10
В столице до конца суток 10 апреля ожидаются сильные порывы ветра.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве
Дословно: "По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час и до конца суток 10 апреля порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности)".
Детали: В такое время жителям города стоит быть осторожными вблизи старых деревьев и рекламных конструкций.
Предыстория:
- В столице до 24 апреля действует карантин в связи с пандемией коронавируса. Городские власти призывают жителей не выходить из дома без надобности, не гулять в парках, скверах, на спортивных и детских площадках.
Украинская правда
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