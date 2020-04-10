У Верховній Раді пропонують штрафувати і саджати за завищення цін на маски

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект №3274-1, який передбачає штрафи і ув’язнення за перепродаж засобів цивільного захисту за ціною, що в два і більше разів перевищує рівень державної регульованої ціни.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект №3274-1 "Про внесення змін до деяких законів про відповідальність за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня".

Як повідомляє веб-сайт комітету, рішення підтримати альтернативний законопроект прийнято на засіданні в режимі відеоконференції в п'ятницю.

Як повідомив один з авторів законопроекту Олександр Бакумов (фракція "Слуга народу"), альтернативний законопроект, зокрема, пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 1991 року, яка вводить кримінальну відповідальність за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня.

Відповідно до пропонованого нововведення, під час дії даних режимів перепродаж у великих розмірах засобів цивільного захисту за ціною в два і більше разів перевищує рівень державної регульованої ціни карається штрафом в розмірі від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища або в особливо великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

У примітці до статті наголошується, що державні регульовані ціни на засоби цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня встановлює Кабінет міністрів.

Як пояснюється в примітці, дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому розмірі, якщо сума від їх перепродажу в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому розмірі - якщо сума у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян .

Згідно із законопроектом, "засобами цивільного захисту" є "протипожежна, аварійно-рятувальна та інша спеціальна техніка, обладнання, механізми, прилади, інструменти, вироби медичного призначення, лікарські засоби, засоби колективного та індивідуального захисту, призначені і використовувані при виконанні завдань цивільного захисту" .

У той же час комітет запропонував Раді відхилити основний законопроект №3274.