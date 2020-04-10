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В Верховной Раде предлагают штрафовать и сажать за завышение цен на маски

Пятница, 10 апреля 2020, 15:18
В Верховной Раде предлагают штрафовать и сажать за завышение цен на маски

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №3274-1, предусматривающий штрафы и заключение в тюрьму за перепродажу средств гражданской защиты по цене, которая в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №3274-1 "О внесении изменений в некоторые законы об ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня".

Как сообщает сайт комитета, решение поддержать альтернативный законопроект принято на заседании в режиме видеоконференции в пятницу.

Как сообщил один из авторов законопроекта Александр Бакумов (фракция "Слуга народа"), альтернативный законопроект, в частности, предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей 1991 года, которая вводит уголовную ответственность за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Согласно предлагаемому нововведению, во время действия данных режимов перепродажа в больших размерах средств гражданской защиты по цене, которая в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены, наказывается штрафом в размере от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

В примечании к статье отмечается, что государственные регулируемые цены на средства гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня устанавливает Кабинет министров.

Как объясняется в примечании, действия, предусмотренные настоящей статьей, считаются совершенными в крупном размере, если сумма от их перепродажи в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в особо крупном размере - если сумма в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан .

Согласно законопроекту, "средствами гражданской защиты" является "противопожарная, аварийно-спасательная и другая специальная техника, оборудование, механизмы, приборы, инструменты, изделия медицинского назначения, лекарственные средства, средства коллективной и индивидуальной защиты, предназначенные и используемые при выполнении задач гражданской защиты ".

В то же время комитет предложил Раде отклонить основной законопроект №3274.

Темы: Верховная Радакарантинкоронавирус
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