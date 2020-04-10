Жінку оштрафували за чутки про односельця і коронавірус

Жительку села Поступель на Волині оштрафували на 170 гривень за поширення чуток про те, що її односелець повертається з-за кордону з хворобою COVID-19 і заразить усе село.

Джерело: постанова судді Ратнівського райсуду Волинської області Оксани Свистун від 3 квітня

Деталі: Згідно з преамбулою до рішення суду, 27 березня обвинувачена "поширювала недостовірну інформацію" про те, що чоловік, який перебуває за кордоном і хворий на COVID-19, "має намір приїхати в село та заразити односельчан".

Жінку звинуватили у поширюванні неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (ст.173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

Жителька села Поступель на засідання суду у смт Ратне не прийшла, але подала письмову заяву, в якій визнала провину і просила розглядати справу без неї.

На провину жінки також вказала заява третьої особи від 31 березня, протокол про адміністративне порушення від 1 квітня та рапорти правоохоронців,

Її оштрафували на 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 гривень, а також зобов’язали сплатити 420 гривень 20 копійок судового збору.

Цьому передувало: 1 квітня Ратнівський відділ поліції ГУНП у Волинській області повідомив, що поліцейські офіцери Забродівської об'єднаної територіальної громади в с. Поступель під час проведення профілактичних бесід із приводу дотримання правил поведінки з особами, які перебувають на самоізоляції, дізналися, що місцева жителька поширювала недостовірну інформацію щодо зараження односельчанина коронавірусною хворобою.

У зв`язку з цим на неї склали адміністративний матеріал, передбачений ст. 173-1 КУпАП.