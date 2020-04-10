Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жінку оштрафували за чутки про односельця і коронавірус

П'ятниця, 10 квітня 2020, 15:19
Жінку оштрафували за чутки про односельця і коронавірус
Ратнівський відділ поліції

Жительку села Поступель на Волині оштрафували на 170 гривень за поширення чуток про те, що її односелець повертається з-за кордону з хворобою COVID-19 і заразить усе село.

Джерело: постанова судді Ратнівського райсуду Волинської області Оксани Свистун від 3 квітня

Деталі: Згідно з преамбулою до рішення суду, 27 березня обвинувачена "поширювала недостовірну інформацію" про те, що чоловік, який перебуває за кордоном і хворий на COVID-19, "має намір приїхати в село та заразити односельчан".

Жінку звинуватили у поширюванні неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (ст.173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

Жителька села Поступель на засідання суду у смт Ратне не прийшла, але подала письмову заяву, в якій визнала провину і просила розглядати справу без неї.

На провину жінки також вказала заява третьої особи від 31 березня, протокол про адміністративне порушення від 1 квітня та рапорти правоохоронців,

Її оштрафували на 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170  гривень, а також зобов’язали сплатити 420 гривень 20 копійок судового збору.

Цьому передувало: 1 квітня Ратнівський відділ поліції ГУНП у Волинській області повідомив, що поліцейські офіцери Забродівської об'єднаної територіальної громади в с. Поступель під час проведення профілактичних бесід із приводу дотримання правил поведінки з особами, які перебувають на самоізоляції, дізналися, що місцева жителька поширювала недостовірну інформацію щодо зараження односельчанина коронавірусною хворобою.

У зв`язку з цим на неї склали адміністративний матеріал, передбачений ст. 173-1 КУпАП.

Теми: коронавірускарантинВолинська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
Усі новини...
Реклама: