Жительницу села Поступель на Волыни оштрафовали на 170 гривен за распространение слухов о том, что ее односельчанин возвращается из-за границы с болезнью COVID-19 и заразит все село.

Источник: постановление судьи Ратнивского райсуда Волынской области Оксаны Свистун от 3 апреля

Детали: Согласно преамбуле к решению суда, 27 марта обвиняемая "распространяла недостоверную информацию" о том, что мужчина, который находится за границей и болен COVID-19, "намеревается приехать в село и заразить односельчан".

Женщину обвинили в распространении ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения (ст.173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях)

Жительница села Поступель на заседание суда в пгт Ратное не пришла, но подала письменное заявление, в котором признала вину и просила рассматривать дело без нее.

На виновность женщины также указали заявление третьего лица от 31 марта, протокол об административном нарушении от 1 апреля и рапорты правоохранителей.

Ее оштрафовали на 10 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 170 гривен, а также обязали уплатить 420 гривен 20 копеек судебного сбора.

Этому предшествовало: 1 апреля Ратновский отдел полиции ГУНП в Волынской области сообщил, что полицейские офицеры Забродовской объединенной территориальной общины в с. Поступель во время проведения профилактических бесед по поводу соблюдения правил обращения с лицами, находящимися на самоизоляции, узнали, что местная жительница распространяла недостоверную информацию о заражении односельчанина коронавирусной болезнью.

В связи с этим на нее составили административный материал, предусмотренный ст. 173-1 КУоАП.