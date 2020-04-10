Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Женщину оштрафовали за слухи об односельчанине и коронавирусе

Пятница, 10 апреля 2020, 15:19
Женщину оштрафовали за слухи об односельчанине и коронавирусе
Ратновский отдел полиции

Жительницу села Поступель на Волыни оштрафовали на 170 гривен за распространение слухов о том, что ее односельчанин возвращается из-за границы с болезнью COVID-19 и заразит все село.

Источник: постановление судьи Ратнивского райсуда Волынской области Оксаны Свистун от 3 апреля

Детали: Согласно преамбуле к решению суда, 27 марта обвиняемая "распространяла недостоверную информацию" о том, что мужчина, который находится за границей и болен COVID-19, "намеревается приехать в село и заразить односельчан".

Женщину обвинили в распространении ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения (ст.173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях)

Жительница села Поступель на заседание суда в пгт Ратное не пришла, но подала письменное заявление, в котором признала вину и просила рассматривать дело без нее.

На виновность женщины также указали заявление третьего лица от 31 марта, протокол об административном нарушении от 1 апреля и рапорты правоохранителей.

Ее оштрафовали на 10 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 170 гривен, а также обязали уплатить 420 гривен 20 копеек судебного сбора.

Этому предшествовало: 1 апреля Ратновский отдел полиции ГУНП в Волынской области сообщил, что полицейские офицеры Забродовской объединенной территориальной общины в с. Поступель во время проведения профилактических бесед по поводу соблюдения правил обращения с лицами, находящимися на самоизоляции, узнали, что местная жительница распространяла недостоверную информацию о заражении односельчанина коронавирусной болезнью.

В связи с этим на нее составили административный материал, предусмотренный ст. 173-1 КУоАП.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирускарантинВолынская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: