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Лідери ЄС проведуть "коронавірусну" онлайн-зустріч 23 квітня

П'ятниця, 10 квітня 2020, 16:52

Лідери Європейського Союзу 23 квітня проведуть відеоконференцію, щоб обговорити економічну відповідь блоку на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель у п'ятницю.

Він призначив засідання через день після того, як міністри фінансів ЄС узгодили план підтримки економіки на 540 млрд євро.

"Настав час закласти грунт для міцного економічного відновлення. Цей план повинен відновити наші економіки, одночасно сприяючи економічній конвергенції в ЄС. Бюджет ЄС повинен відіграти важливу роль", - зазначив Мішель. 

Він назвав досягнуту у четвер угоду міністрів фінансів "значним проривом".

Мішель заявив, що працює з Європейською комісією над дорожньою картою та планом дій для "забезпечення добробуту всіх європейців та повернення ЄС до сильного, стійкого та всеосяжного зростання на основі зеленої та цифрової стратегії".

Угода міністрів фінансів була досягнута після того, як Німеччина і Франція зуміли подолати опозицію з боку Нідерландів щодо додавання економічних умов до надзвичайного кредиту для урядів, які переживають наслідки пандемії, і запропонували Італії запевнення в тому, що блок проявить солідарність.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСкоронавірускарантин
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