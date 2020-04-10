Лидеры ЕС проведут "коронавирусную" онлайн-встречу 23 апреля

Лидеры Европейского Союза 23 апреля проведут видеоконференцию, чтобы обсудить экономический ответ блока на коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в пятницу.

Он назначил заседание на следующий день после того, как министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 540 млрд евро.

"Настало время заложить почву для прочного экономического восстановления. Этот план должен восстановить наши экономики, одновременно способствуя экономической конвергенции в ЕС. Бюджет ЕС должен сыграть важную роль", - отметил Мишель.

Он назвал достигнутое в четверг соглашение министров финансов "значительным прорывом".

Мишель заявил, что работает с Европейской комиссией над дорожной картой и планом действий для "обеспечения благосостояния всех европейцев и возвращения ЕС к сильному, устойчивому и всеобъемлющему росту на основе зеленой и цифровой стратегии".

Соглашение министров финансов было достигнуто после того, как Германия и Франция сумели преодолеть оппозицию со стороны Нидерландов относительно добавления экономических условий к чрезвычайному кредиту для правительств, которые переживают последствия пандемии, и предложили Италии заверения в том, что блок проявит солидарность.