Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидеры ЕС проведут "коронавирусную" онлайн-встречу 23 апреля

Пятница, 10 апреля 2020, 16:52

Лидеры Европейского Союза 23 апреля проведут видеоконференцию, чтобы обсудить экономический ответ блока на коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в пятницу.

Он назначил заседание на следующий день после того, как министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 540 млрд евро.

"Настало время заложить почву для прочного экономического восстановления. Этот план должен восстановить наши экономики, одновременно способствуя экономической конвергенции в ЕС. Бюджет ЕС должен сыграть важную роль", - отметил Мишель.

Он назвал достигнутое в четверг соглашение министров финансов "значительным прорывом".

Мишель заявил, что работает с Европейской комиссией над дорожной картой и планом действий для "обеспечения благосостояния всех европейцев и возвращения ЕС к сильному, устойчивому и всеобъемлющему росту на основе зеленой и цифровой стратегии".

Соглашение министров финансов было достигнуто после того, как Германия и Франция сумели преодолеть оппозицию со стороны Нидерландов относительно добавления экономических условий к чрезвычайному кредиту для правительств, которые переживают последствия пандемии, и предложили Италии заверения в том, что блок проявит солидарность.

Темы: ЕСкоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ЕС
В ЕС впервые продали больше электрокаров, чем дизельных авто
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
Украина может рассмотреть зеркальные меры в случае продолжения ЕС ограничений агроэкспорта
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: