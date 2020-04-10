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На коронавірус захворіли ще 3 українських військових

П'ятниця, 10 квітня 2020, 17:11
На коронавірус захворіли ще 3 українських військових

Кількість військових, які захворіли на коронавірус, збільшилася до 10: у п’ятницю зафіксовано ще 3 нових випадки.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

Дослівно: "10 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2".

Деталі: Так у військовослужбовця Вінницького гарнізону, який після погіршення стану здоров’я був 9 квітня госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону з попереднім діагнозом "пневмонія", після відповідного обстеження та проведення ПЛР тестування, у п’ятницю підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Цей військовослужбовець з 3 квітня перебував на амбулаторному лікуванні під наглядом медичної служби. Проведені експрес-тести двічі давали негативний результат. Військовослужбовець отримує симптоматичне лікування. Наразі стан його здоров’я задовільний.

Також захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 підтверджено у 2 військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя.

Зазначається, що з 9 квітня вони перебували на самоізоляції після контакту з військовослужбовцем, у якого було підтверджено коронавірус.

У п’ятницю надійшли результати їх ПЛР тестування, які підтвердили факт захворювання. Наразі стан здоров’я військових задовільний. Вони проходять лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Військових, які мали з ними контакти відправили на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них візьмуть проби для проведення дослідження щодо можливого захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірусармія
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