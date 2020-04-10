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Коронавирусом заболели еще 3 украинских военных

Пятница, 10 апреля 2020, 17:11
Коронавирусом заболели еще 3 украинских военных

Количество военных, заболевших коронавирусом, увеличилось до 10: в пятницу зафиксировано еще 3 новых случая.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ

Дословно: "10 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 3 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Детали: Так у военнослужащего Винницкого гарнизона, который после ухудшения состояния здоровья был 9 апреля госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом "пневмония", после соответствующего обследования и проведения ПЦР тестирования, в пятницу подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19.

Этот военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы. Проведенные экспресс-тесты дважды давали отрицательный результат. Военнослужащий получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Также заболевание COVID-19 подтверждено у 2 военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя.

Отмечается, что с 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военнослужащим, у которого был подтвержден коронавирус.

В пятницу поступили результаты их ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военных, которые имели с ними контакты отправили на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них возьмут пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусармия
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