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Франція посилила контроль на узбережжях і пляжах на пасхальні вихідні

П'ятниця, 10 квітня 2020, 17:38
Франція посилила контроль на узбережжях і пляжах на пасхальні вихідні

У Франції в п'ятницю, 10 квітня, починаються тривалі великодні вихідні, у зв’язку з чим в декількох містах і регіонах карантинні заходи були посилені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFi.

У Франції понеділок після великодньої неділі є вихідним днем. Крім того, в країні тепла погода, температура вдень в Парижі досягає 20°C.

Французька влада побоюється, що жителі будуть частіше порушувати карантин, який діє з 17 березня. У зв'язку з цим в декількох містах і регіонах були посилені карантинні заходи. Зокрема, посилено контроль на узбережжях і пляжах, а також навколо лісових масивів і на автострадах.

У Ельзасі, де рівень зараження коронавірусом один з найвищих в країні, заборонено займатися спортом на вулиці в денний час. Раніше аналогічний захід ввела мерія Парижа.

У багатьох курортних містах префекторальним рішенням заборонена будь-яка туристична діяльність, зокрема, здавання житла в оренду.

Як повідомлялося, Італія посилить поліцейський контроль на дорогах на час великодніх вихідних, щоб стримати людей від поїздок без поважних причин.

Читайте також: Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціякарантинкоронавірусCovid-2019
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